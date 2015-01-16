Редизайн главной + модуль заказа по прототипам

Есть готовое ТЗ и прототип. Т.е. задача упрощается в разы - надо только графически все это оформить и подобрать нужные картинки с фотостоков. Всего 29 блоков. Много блоков, которые грубо говоря - это картинка+заголовок+несколько тезисов. Т.е. ...