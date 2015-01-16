Работа на удаленку полставки или полный рабочий день. Связь через skype+teamviewer. Нужен UI/UX designer для мобильных приложений и web приложений. Плюсом будет опыт в тестировании мобильных приложений и веб сайтов. Проект большой. Навыки и требования: - рисовать Web сайты - с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать дизайн главной.
ТЗ по запросу. Желательно к утру. Бюджет 2500 рублей.
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