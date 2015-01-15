Доделать шаблон до современного уровня

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок170 просмотров
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Простой шаблон на блоге требуется доделать до современного уровня. Недорого.

Сайт в личных сообщениях.

Буду рассматривать ваше портфолио.

9 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
wuche
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Сергей талантливый дизайнер. Спасибо за правку шаблона. Рекомендую.
Сергей - отличный заказчик. Был рад нашему сотрудничеству!
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