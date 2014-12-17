Создание серий Landing Page

Коллеги, добрый день! Есть готовый дизайн сайта. Нужно дорисовать в стилистике имеющегося дизайна некоторые состояния активности, попапы, всплывающие элементы, несколько простых страниц (страница регистрации например - то есть просто расставить текстовые поля и кнопки). Оплата строго Яндекс.деньги. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, или команду,
которые готовы «под ключ» создать landing Page
с гарантией конверсии.
Конверсия минимум 5% с целевого трафика на туристические услуги.
Исполнителей без портфолио не беспокоить.
Необходимы лендинги:
1. Для продажи туров по раннему бронированию
2. Для продажи туров по направлению, например «туры в Египет»
Заинтересована в настройке рекламной кампании в Яндексе и Гугле.
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