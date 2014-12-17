Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок258 просмотров
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Коллеги, добрый день!

Есть готовый дизайн сайта. Нужно дорисовать в стилистике имеющегося дизайна некоторые состояния активности, попапы, всплывающие элементы, несколько простых страниц (страница регистрации например - то есть просто расставить текстовые поля и кнопки).

Оплата строго Яндекс.деньги. Учтите, пожалуйста, что Ваш кошелек должен быть правильно авторизован для приема платежей с российского кошелька.

Спасибо.

9 лет назад
Tost2004
Стас 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв(-1)
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