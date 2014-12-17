Доработка дизайна сайта

Коллеги, добрый день!

Есть готовый дизайн сайта. Нужно дорисовать в стилистике имеющегося дизайна некоторые состояния активности, попапы, всплывающие элементы, несколько простых страниц (страница регистрации например - то есть просто расставить текстовые поля и кнопки).

Оплата строго Яндекс.деньги. Учтите, пожалуйста, что Ваш кошелек должен быть правильно авторизован для приема платежей с российского кошелька.

Спасибо.