Дизайн сайта по биссероплетению (простой)

Необходимо создать дизайн сайта по теме бисероплетение.

Несложный, минималистский,свежий (для контентного сайта).

Необходимые подробности в ЛС.

Преимущество - тем у кого есть идеи и видение как сделать свежо и минималистично :)

(примеры картинок, портфолио, просто примеры сайтов приветствуется - чтобы понять Ваше общее видение дизайна такого рода сайта).

Оплата удобным Вам способом, возможна предоплата.

Обязательно укажите примерную стоимость выполнения.

(при необходимости можно скорректировать после обсуждения )