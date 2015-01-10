Дизайн сайта по биссероплетению (простой)

Дизайн сайтовЗавершен45 заявок309 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта по теме бисероплетение.

Несложный, минималистский,свежий (для контентного сайта).

Необходимые подробности в ЛС.

Преимущество - тем у кого есть идеи и видение как сделать свежо и минималистично :)

(примеры картинок, портфолио, просто примеры сайтов приветствуется - чтобы понять Ваше общее видение дизайна такого рода сайта).

Оплата удобным Вам способом, возможна предоплата.

Обязательно укажите примерную стоимость выполнения.

(при необходимости можно скорректировать после обсуждения )

Дизайн сайта
9 лет назад
prince5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
soboleva_l
Валерия 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Валерия - отличный дизайнер! Смогла реализовать реализовать сложный дизайн и полностью реализовать мою непростую задумку.Думаю дизайнера лучше просто не найти! Коммуникация всегда была на высоте.В дизайне всё продумано до мелочей. Сроки были полностью соблюдены.Хотя у Валерии пока нет много отзывов на Веблансере, думаю точно, что это временно :) Обратите также обязательно внимание на её портфолио. Больших успехов Вам, Валерия!
Спасибо за заказ,Иван приятен по общению ,дал четкое задание ,после которого смогла сразу приступить к работе,опдатил все вовремя без задержек:)
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