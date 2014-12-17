Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок273 просмотра
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Требуется провести редизайн сайта. Не кардинальный, скорее всего с сохранением текущей структуры.

Подробнее предпочтения по новому оформлению напишу выбранному исполнителю.

Бюджет 2000 рублей,оплата по завершении на WMR либо Яндекс Деньги

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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