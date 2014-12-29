Re-дизайн сайта кондиционеров

$50
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок1591 просмотр
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#1$50

Описание в приложении.

Дизайны дороже указанной цены нет смысла предлагать.

На сегодняшний день это 3800, что будет завтра неизвестно

За 1 страницу дизайна - думаю приемлимо

Дизайн сайта
9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Победитель конкурса
Skovorodjin
Давид 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
#1
"Распечатаю" очередной профиль ) Работа сдана в срок. Рекомендую.
Чёткая задача. Быстрая оплата) Рекомендую.
Заявки фрилансеров
Skovorodjin
Давид 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
#1
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