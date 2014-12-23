Редизайн сайта

Нужно от рисовать сайт с 2 jpg в слои, главную и каталог. Аккуратно по папкам разложить слои и понятно обозвать. Внешний вид несколько изменить. По цветовой гамме и отступам дизайн не должен совпадать!!! Структуру оставить прежнюю. Более детально, в переписке, исполнителю дам макет в jpg и обговорим мелочи.