Доделать дизайн на Instant CMS

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Начали делать сайт, теперь ищу нового, ответственного исполнителя, нужно закончить работу.

ТЗ дизайн и верстка на http://u.to/1-rZCQ

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Плачу ЯД или на любую карту. Безопасная сделка или после выполнения работы, возможна оплата по этапно! От вас цена и сроки, желательно конкретные предложения

9 лет назад
aledoroff
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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