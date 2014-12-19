Дизайн сайта женской тематики

Дизайн сайтовЗакрыт58 заявок361 просмотр
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Требуется дизайн главной страницы сайта, связанного с макияжем и косметикой.

Стиль: разумный минимализм, веб 2.0.

Обязательно указывать цену в рублях (можно в личку) и показать примеры выполненных работ.

Дизайн сайта
9 лет назад
interser
Антон 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 отзывов
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