Дизайн сайта женской тематики

Нужен дизайн LandingPage. Есть нарисованый прототип со всеми необходимыми элементами и их расположением. Нужно только все это дело графически оформить. Всего примерно 25 блоков + порядка 15 окон. Блоки без сильной детализации, довольно простые, но есть парочку ...