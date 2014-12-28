Разработать дизайн из имеющегося макета

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок248 просмотров
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Необходимо разработать новый дизайн сайта (okpravo.ru) из уже имеющейся концепции (имеются уже выполненные макеты дизайна главной, заказа и магазина готовых работ) На основе имеющихся макетов нужно нужна легкая корректировка, а именно:

1. Перерисовать логотип.

2. Дизайн сайта должен помогать помогать конвертации посетителей в заказчиков, путем демонстрации преимуществ нашего сайта, а именно: специализация на правовых дисциплинах, опыт, отсутствие предоплаты, профессионализм и гарантии выполнения работы и качества предоставляемых услуг.

Дизайн сайта должен быть ориентирован на устоявшуюся целевую аудиторию нашего сайта: женщины возраст от 25 до 35 лет.

3. В дизайне сайта нужно учесть применение в дизайне сайта быстрых ссылок для ПС Яндекс.

При изменении имеющегося макета дизайна, хотелось бы что бы был учтен дизайн сайта homework.ru.

Жду разумных предложений по цене и срокам выполнения работы

9 лет назад
golfstrim
Галина 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
staf13
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую всем заказчикам работать с Виктором. Четко выполнял заказ без нарушения сроков. Понимает, что нужно и знает свою работу. Виктор спасибо!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, отличное ТЗ, адекватный в общении, очень понравилось работать с профи своего дела, может понять фрилансера в любой ситуации. Однозначно рекомендую! И надеюсь в дальнейшем поработаем еще.
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