Разработать дизайн из имеющегося макета

Необходимо разработать новый дизайн сайта (okpravo.ru) из уже имеющейся концепции (имеются уже выполненные макеты дизайна главной, заказа и магазина готовых работ) На основе имеющихся макетов нужно нужна легкая корректировка, а именно:

1. Перерисовать логотип.

2. Дизайн сайта должен помогать помогать конвертации посетителей в заказчиков, путем демонстрации преимуществ нашего сайта, а именно: специализация на правовых дисциплинах, опыт, отсутствие предоплаты, профессионализм и гарантии выполнения работы и качества предоставляемых услуг.

Дизайн сайта должен быть ориентирован на устоявшуюся целевую аудиторию нашего сайта: женщины возраст от 25 до 35 лет.

3. В дизайне сайта нужно учесть применение в дизайне сайта быстрых ссылок для ПС Яндекс.

При изменении имеющегося макета дизайна, хотелось бы что бы был учтен дизайн сайта homework.ru.

Жду разумных предложений по цене и срокам выполнения работы