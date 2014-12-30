Дизайн для сайта - "Я и мой питомец"

Нужно нарисовать сайт на тематику Ремонт бытовой техники в Москве. В меню-главная, о нас, отзывы, контакты, полезные статьи, города. Разделы: "ремонт стиралок", "продажа запчастей для стиралок, холодильников ", "ремонт часов", "ремонт обуви"," изготовление ключей", "продажа бу стиралок, ...
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Здравствуйте уважаемые дизайнеры!
Название сайта: Freki – я и мой питомец
Направленность сайта: Домашние животные, живая природа
Адрес в Интернете: www.freki.ru
Подробнее написано в ТЗ
Бюджет - 8000 рублей
сроки - 3 - 7 дней
Пожалуйста, не профессиональные дизайнеры, любители дармовщины, халявы НЕ ТРАТИТЬ мое и свое ВРЕМЯ, заранее спасибо.
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