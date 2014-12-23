lens-alex

Александр lens-alex

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поиск для сайта на MODX Revolution

    Здравствуйте. Необходимо создать такой поисковой фильтр как на сайте rusprint.net дополнением mSearch2 либо любым другим 1. выбираем производителя 2. Попадаем на страницу с поиском 3. Вбиваем постепенно номер картриджа и ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание небольших текстов для блоков сайта

    Здравствуйте, ищется грамотный специалист по написанию небольших предложений для блоков сайтов вот по такому принципу http://joxi.ru/82Q7jyzs9QLLrd Тематика - верстка сайта, дизайн сайта. Текст должен быть продающим, а не "seo оптимизированным". Объем - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта - "Я и мой питомец"

    $133

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Название сайта: Freki – я и мой питомец Направленность сайта: Домашние животные, живая природа Адрес в Интернете: www.freki.ru Подробнее написано в ТЗ Бюджет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написание небольших текстов для блоков сайта
Александр очень точно поставил задачу, тексты были проверены быстро, оплата достойная. Спасибо за интересный, творческий заказ!
Ольга хорошо сделала свою работа. Я остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$260
10 баллов
10 лет назад
Проект по туристическому сайту
Работаю с Александром не в первый раз. Сотрудничеством доволен!
Дизайнер Илья понял поставленную задачу и выполнил ее безукоризненно. Рекомендую, как отличного дизайнера.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$133
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для сайта - "Я и мой питомец"
Понравилось работать с Александром. Даёт конструктивные правки к проекту. Оплату производит вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Профессиональный дизайнер, качество и оригинальность понравилось. Несомненно буду работать в дальнейших проектах.
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