Здравствуйте, ищется грамотный специалист по написанию небольших предложений для блоков сайтов вот по такому принципу http://joxi.ru/82Q7jyzs9QLLrd Тематика - верстка сайта, дизайн сайта. Текст должен быть продающим, а не "seo оптимизированным". Объем - ...