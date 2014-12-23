Здравствуйте. Необходимо создать такой поисковой фильтр как на сайте rusprint.net дополнением mSearch2 либо любым другим 1. выбираем производителя 2. Попадаем на страницу с поиском 3. Вбиваем постепенно номер картриджа и ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, ищется грамотный специалист по написанию небольших предложений для блоков сайтов вот по такому принципу http://joxi.ru/82Q7jyzs9QLLrd Тематика - верстка сайта, дизайн сайта. Текст должен быть продающим, а не "seo оптимизированным". Объем - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $260
Необходимо сделать примечательный дизайн сайта в теплых тонах для портала по туризму. 1 главная 12 внутренних + логотип. Сроки 7 - 10 дней.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $133
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Название сайта: Freki – я и мой питомец Направленность сайта: Домашние животные, живая природа Адрес в Интернете: www.freki.ru Подробнее написано в ТЗ Бюджет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
Александр очень точно поставил задачу, тексты были проверены быстро, оплата достойная. Спасибо за интересный, творческий заказ!
Ответный отзыв
Ольга хорошо сделала свою работа. Я остался доволен. Рекомендую.
$260
10 баллов
10 лет назад
Работаю с Александром не в первый раз. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Дизайнер Илья понял поставленную задачу и выполнил ее безукоризненно. Рекомендую, как отличного дизайнера.
$133
10 баллов
10 лет назад
Понравилось работать с Александром. Даёт конструктивные правки к проекту. Оплату производит вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Профессиональный дизайнер, качество и оригинальность понравилось. Несомненно буду работать в дальнейших проектах.