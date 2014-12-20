Требуется дизайн для теста-опросника

Требуется отрисовать дизайн. В файле ТЗ, жду от вас примеры работ и сроки выполнения заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Готовим проект "Проверь свои знания в Email маркетинге"
Цель - сделать дизайн опросника под твиттер бутстрэп.
Мокап во вложении, опираемся на дизайн getresponse.com
используем монстра обязательно.
вот он какой, образцы дам в переписке
https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrBT8jzx5dUANcA5gdXNyoA?p=getresponse+monster&fr=yfp-t-901&fr2=piv-web
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