Требуется дизайн для теста-опросника

$50
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок109 просмотров
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Добрый день!

Готовим проект "Проверь свои знания в Email маркетинге"

Цель - сделать дизайн опросника под твиттер бутстрэп.

Мокап во вложении, опираемся на дизайн getresponse.com

используем монстра обязательно.

вот он какой, образцы дам в переписке

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrBT8jzx5dUANcA5gdXNyoA?p=getresponse+monster&fr=yfp-t-901&fr2=piv-web

9 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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