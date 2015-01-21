Продающий сайт для бань

Сайт под ключ. Доработка. Обязательность и интерес к работе исполнителя. Полная верстка и дизайн (или доработка старого) сайта по приложенному ТЗ (желательно комплексное) К сожалению, т.к. не хочется вновь попасть на непрофессионалов и ...
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Требуется создание продающего сайта по баням с оригинальным дизайном под ключ. Тексты для сайта я предоставлю сам. от вас требуется только опыт в создании реально продающих сайтов
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