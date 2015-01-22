Необходима серия Landing Page в туристической отросли

Нужен человек или команда по реализации одностраничного сайта под ключ с гарантией конферсии хотя бы 5% от целевого трафика.

Обязательно необходимо портфолио. Если такого не имеется, просьба не беспокоить.

Необходимо лендинга

1. Для продажи туров по пляжному отдыху.

2. Для продажи туров семейного отдыха.

3. Для продажи туров в страны Европы.

+ заинтересована в настройке рекламной компании в Яндексе или Гугле.