Необходима серия Landing Page в туристической отросли

Здравствуйте. Требуется создание небольшого и достаточно простого сайта компании, по производству алюминиевых светопрозрачных конструкций. Компания называется "Новые Идеи", ООО. В составе должны быть следующие страницы: 1. Главная 2. Выполненные объекты. 3. Используемые технологии и оборудование. 4. Статьи / материалы к ознакомлению ...
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Нужен человек или команда по реализации одностраничного сайта под ключ с гарантией конферсии хотя бы 5% от целевого трафика.
Обязательно необходимо портфолио. Если такого не имеется, просьба не беспокоить.
Необходимо лендинга
1. Для продажи туров по пляжному отдыху.
2. Для продажи туров семейного отдыха.
3. Для продажи туров в страны Европы.
+ заинтересована в настройке рекламной компании в Яндексе или Гугле.
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