Необходима серия Landing Page в туристической отросли

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок295 просмотров
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Нужен человек или команда по реализации одностраничного сайта под ключ с гарантией конферсии хотя бы 5% от целевого трафика.

Обязательно необходимо портфолио. Если такого не имеется, просьба не беспокоить.

Необходимо лендинга

1. Для продажи туров по пляжному отдыху.

2. Для продажи туров семейного отдыха.

3. Для продажи туров в страны Европы.

+ заинтересована в настройке рекламной компании в Яндексе или Гугле.

9 лет назад
pegasistomina
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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