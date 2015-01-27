Сайт под ключ. Доработка. Обязательность и интерес к работе исполнителя. Полная верстка и дизайн (или доработка старого) сайта по приложенному ТЗ (желательно комплексное) К сожалению, т.к. не хочется вновь попасть на непрофессионалов и ...
Необходимо создать лэнд. Консалтинг в строительстве. СРО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать лэнд с предоставлением мне полной админки (чтобы в дальнейшем я мог что-то менять на странице)
Прошу откликнуться тех фрилансеров, кто уже готовил такие ленды. Важно не только качество, но и конверсия.
Примеры конкурентных лэндов:
* http://xn--n1adc.xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/night/
* http://www.xn----7sbfn0clg7c.xn--p1ai/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=55220317635&utm_term=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
* http://xn----7sbcq4anhbdpegj.xn--p1ai/?type=g&source=&block=1s8&pos=1s8&key=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%BE&campaign=&ad=60135264908&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=adtrust&utm_term=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%BE&utm_content=ob4
Сроки: к 27.01.2015
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