Сайт под ключ дя Event агентства VIVASHOW

Меня зовут Михаил и я являюсь продюсером нового проекта по организации корпоративных событий VIVASHOW

Опыт работы в этой сфере бизнеса с 1992 года, но в этом году решил открыть собственное агентство и соответственно создать сайт.

Целью создания сайта в моём бизнесе является не привлечение новых Заказчиков через интернет, потому как это совершенно не работает... а скорее красивая имиджевая поддержка для создания полноценного образа агентства ну и информативность по разным вопросам организации праздников (что, как , места, цены и услуги и т д.)

Нужно оригинальное решение и создание "сайта под ключ", наполнение текстами и фотографиями о прошедших мероприятиях моё.

Спасибо.