Сайт для компании, которая занимается микрофинансированием

$300
Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок208 просмотров
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Нужен простой сайт для компании, которая занимается микрофинансированием.

Дизайн простейший - минималистический, в основном будет текст на сайте и документы.

функциональная часть тоже не сложная.

Сайт аналог: http://microfond26.ru/ + наполнение контентом. будет исходная информация, и эти текстнужно будет залить на сайт.

рассматриваем предложения отдельно дизайн и программная часть.

9 лет назад
Realty-Service
Игорь 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
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