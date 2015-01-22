Создание сайта под ключ

Добрый день!

Нам нужен сайт на CMS, чтобы его можно было синхронизировать с 1С.

Структура сайта будет похожа на http://dkpriok.com/ без наворотов.

Нужно будет поменять шапку и сделать фон из полупрозрачных фото. Фото сделаем.

А в футере нам нужно сделать привлекающее внимание окно "Диспетчерская служба".

Наполнять сайт не нужно.

С вас цена за проект + сроки.

Оплата после завершения проекта.