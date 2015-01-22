Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нам нужен сайт на CMS, чтобы его можно было синхронизировать с 1С.

Структура сайта будет похожа на http://dkpriok.com/ без наворотов.

Нужно будет поменять шапку и сделать фон из полупрозрачных фото. Фото сделаем.

А в футере нам нужно сделать привлекающее внимание окно "Диспетчерская служба".

Наполнять сайт не нужно.

С вас цена за проект + сроки.

Оплата после завершения проекта.

9 лет назад
lanaun
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт Психотерапевта

    $200

    Сайт под ключ. Доработка. Обязательность и интерес к работе исполнителя. Полная верстка и дизайн (или доработка старого) сайта по приложенному ТЗ (желательно комплексное) К сожалению, т.к. не хочется вновь попасть на непрофессионалов и ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт оконной компании

    $115

    Здравствуйте. Требуется создание небольшого и достаточно простого сайта компании, по производству алюминиевых светопрозрачных конструкций. Компания называется "Новые Идеи", ООО. В составе должны быть следующие страницы: 1. Главная 2. Выполненные объекты. 3. Используемые технологии и оборудование. 4. Статьи / материалы к ознакомлению ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Веб сайт по продаже аэрозольных баллонов

    Требуется в кратчайшие сроки создать одностраничный сайт по продаже аэрозольных баллонов определенной бытовой категории. Уникальность дизайна не является первоочередной задачей, критерии выполнения: скорость изготовления, стоимость, приятный внешний вид.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ дя Event агентства VIVASHOW

    $300

    Меня зовут Михаил и я являюсь продюсером нового проекта по организации корпоративных событий VIVASHOW Опыт работы в этой сфере бизнеса с 1992 года, но в этом году решил открыть собственное агентство и соответственно создать сайт. Целью ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для компании, которая занимается микрофинансированием

    $300

    Обязательно указывайте вашу цену! Нужен простой сайт для компании, которая занимается микрофинансированием. Дизайн простейший - минималистический, в основном будет текст на сайте и документы. функциональная часть тоже не сложная. Сайт аналог: http://microfond26.ru/ + наполнение контентом. будет ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен новый сайт

    Есть сайт www.uabalance.com Задача: Предложить и реализовать продукт, созданный под одну единственную услугу (Бухгалтерское обслуживание) максимально адаптированный под продвижение. Количество страниц 5-7. Каждая страница под 10-15 поисковых запросов. Какие страницы хотелось бы видеть: 1. Для клиентов, ищущих ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продающий сайт для бань

    $200

    Требуется создание продающего сайта по баням с оригинальным дизайном под ключ. Тексты для сайта я предоставлю сам. от вас требуется только опыт в создании реально продающих сайтов

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией

    $460

    Нужно сделать сайт под трафик с внутренней оптимизацией. ТЗ на сайт о бизнесе и каталог франшиз Нужно сделать сайт, на который можно будет публиковать информацию о франшизах в определенном формате, осуществлять поиск франшиз по параметрам, вести ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад