Yaraw

Ярослав Yaraw

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо сделать Логотип

    $30

    Компания ООО "SmartConsultig Group" Занимаемся консалтингом в сфере строительства. А именно предоставление допусков СРО по строительству, проектированию или изысканиям. И оказываем полный спектр сопутствующих услуг. Отправляю Лого - свои наброски, как я это вижу (я не имею ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходимо создать лэнд. Консалтинг в строительстве. СРО

    $200

    Необходимо создать лэнд с предоставлением мне полной админки (чтобы в дальнейшем я мог что-то менять на странице) Прошу откликнуться тех фрилансеров, кто уже готовил такие ленды. Важно не только качество, но и конверсия. Примеры конкурентных лэндов: * http://xn--n1adc.xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/night/ * ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Каталог кондитерских изделий

    Необходимо сделать по шаблону каталог кондитерских изделий. Разработать дизайн первой страницы, где будет Название магазина, картинка и слоган.. Уникальность не важна. Важно - сделать быстро. Откликнувшемуся фрилансеру отправлю техническое задание с необходимыми текстами и фотографиями Срок: до 11 ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание Лендинга - Ягоды Годжи

    Нужна копия ленда http://goodgoji.ru/ Необходимо: изменить номер телефон Добавить человеческие отзывы. Поменять логотип ( во вложении. он может быть мал. тогда скажите мне, я переделаю) Также нужно влепить кнопку "Позвоните нам" Исходный код виджета: ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
artvrd
63 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$26
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать Логотип
Благодаря четкой и понятной задаче, работа была выполнена быстро. Хорошо сформулированные замечания и уточнения позволили быстро исправить и закончить проект в кратчайшие сроки. Оплата произведена в полном объеме и в указанные сроки. Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Ответственный исполнитель. Без предоплат предоставил через день эскизы логотипа. После внесения корректировок эскизы были быстро отредактированы, одобрены и я оплатил работу. Тут же получил лого в 3-4 форматах, в т.ч. PSD. Общались по скайпу и эл.почте. Нам понравилось сотрудничество. Первое, кстати, на этом сайте и успешное! Благодарю, успехов, Александр!
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