Компания ООО "SmartConsultig Group" Занимаемся консалтингом в сфере строительства. А именно предоставление допусков СРО по строительству, проектированию или изысканиям. И оказываем полный спектр сопутствующих услуг. Отправляю Лого - свои наброски, как я это вижу (я не имею ...
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Необходимо создать лэнд с предоставлением мне полной админки (чтобы в дальнейшем я мог что-то менять на странице) Прошу откликнуться тех фрилансеров, кто уже готовил такие ленды. Важно не только качество, но и конверсия. Примеры конкурентных лэндов: * http://xn--n1adc.xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/night/ * ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать по шаблону каталог кондитерских изделий. Разработать дизайн первой страницы, где будет Название магазина, картинка и слоган.. Уникальность не важна. Важно - сделать быстро. Откликнувшемуся фрилансеру отправлю техническое задание с необходимыми текстами и фотографиями Срок: до 11 ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна копия ленда http://goodgoji.ru/ Необходимо: изменить номер телефон Добавить человеческие отзывы. Поменять логотип ( во вложении. он может быть мал. тогда скажите мне, я переделаю) Также нужно влепить кнопку "Позвоните нам" Исходный код виджета: ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад