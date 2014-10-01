Ответственный исполнитель. Без предоплат предоставил через день эскизы логотипа. После внесения корректировок эскизы были быстро отредактированы, одобрены и я оплатил работу. Тут же получил лого в 3-4 форматах, в т.ч. PSD. Общались по скайпу и эл.почте. Нам понравилось сотрудничество. Первое, кстати, на этом сайте и успешное! Благодарю, успехов, Александр!