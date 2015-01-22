Создать сайт от начала до конца

Необходим сайт который реально состоит из двух страниц на английском и русском. Первая имеет небольшую картинку и текстовое сообщение Вторая страница, это лента как в социалках. На ней администратор публикует новости, фото и видео. На этой странице ...
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Здравствуйте.
Создать сайт с интелект тренажерами как на сайте http://wikium.ru/, с привлекательным дизайном
Напишите Ваши условия по цене и срокам.
Желательно, чтобы у вас был опыт создания чего-то похожего (посадочных страниц с призывом оставить email). Если так, то в отклике на проект давайте ссылочки на такие вещи, сделанные вами. Это будет большим преимуществом.
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