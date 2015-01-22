Создать сайт от начала до конца

Здравствуйте.

Создать сайт с интелект тренажерами как на сайте http://wikium.ru/, с привлекательным дизайном

Напишите Ваши условия по цене и срокам.

Желательно, чтобы у вас был опыт создания чего-то похожего (посадочных страниц с призывом оставить email). Если так, то в отклике на проект давайте ссылочки на такие вещи, сделанные вами. Это будет большим преимуществом.