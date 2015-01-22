Необходим сайт который реально состоит из двух страниц на английском и русском.

Первая имеет небольшую картинку и текстовое сообщение

Вторая страница, это лента как в социалках. На ней администратор публикует новости, фото и видео. На этой странице есть ещё небольшая вкладка с навигацией.

Доступ ко второй странице по паролю, регистрация платная в момент оплаты предлагается известить об этом в соц.сетях. Платежная система международная!(Знаю пэйпэл но если вы предложите другой вариант то и его рассмотрю.)

Стоимость в рублях. 10000