Шапка для сайта внести правки

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской. Выбор кандидатов будет проводится по работам в портфолио. Три-шесть работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если имеются работы в смежных областях).