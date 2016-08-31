Шапка для сайта внести правки

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок213 просмотров
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Есть готовая картинка шапки. Я сам набросал. нужно ее подровнять. убрать зазоры в пикселях. подправить шрифты, чтобы было в гармониии с сайтом.

Сама шапка в приложении.

Псдешник скину.

500р.  и развернутый отзыв

7 лет назад
blackgold
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 лет назад
$11
1 день
Все сделано на высоком уровне согласно ТЗ, пожелания учтены. Приятно работать.
все отлично, спасибо за работу!
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