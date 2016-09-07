Редизайн внутренних страниц сайта

Задача следующая. Нужно сделать дизайн (адаптивный). Бюджет примерно 50000 рублей. Тематика сайта - христианский. ТЗ смотрите по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1XLLUXHsyvbQ5FRO0G--yJnfaCt7x-M0op_3YusWdw00/edit?usp=sharing Интересуют дизайнеры с качественным и не шаблонным портфолио. Выбор кандидата будет по вашим работам (просьба скинуть 3-5 лучших работ и ...
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