Дизайн + желательно ваш верстальщик.

Задача следующая. Нужно сделать дизайн (адаптивный).

Бюджет примерно 50000 рублей.

Тематика сайта - христианский.

ТЗ смотрите по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1XLLUXHsyvbQ5FRO0G--yJnfaCt7x-M0op_3YusWdw00/edit?usp=sharing

Интересуют дизайнеры с качественным и не шаблонным портфолио. Выбор кандидата будет по вашим работам (просьба скинуть 3-5 лучших работ и ссылку на все портфолио, это и определит исполнителя.

Так же желательно, но не обязательно чтобы у вас был верстальщик с которым вы сотрудничаете, который имеет хороший опыт с версткой резиновых дизайнов. Чтобы не нужно было тыкать пальцем для исправлениях хотя бы явных багов.