Дизайн LP по прототипу

$45
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки386 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть прототип-набросок, есть ТЗ. 

Некоторые блоки нужно оформить как есть, по другим предложить решение по оформлению (в ТЗ все расписано).

Аванс дам когда начнется работа (свяжемся по скайпу, обсудим вопросы, посмотрю что сделано). - 30%

Сдача по скайпу в режиме демонстрации или любым другим способом, безопасным для вас. Главное чтобы я понял что работа сделана. - 70%

Если директор утвердит сразу - скину еще 1000 рублей. Если что то не понравится, возможно обращусь за правками. 

Напишите сколько времени вам потребуется при отсутствии нагрузки и когда прогнозируется свободное время. 

Желательно показать пример выполнения подобной задачи - дизайн лендинга по прототипу.

Если сработаемся, есть еще пара проектов, но не скоро.

7 лет назад
elemko
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$20
2 дня
Сделал лендинг по прототипу/наброску. Удачно подобрал стиль и цвета. За бонус внес правки. Получилось очень даже хорошо для небольшого бюджета (4000р).
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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