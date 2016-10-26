Адаптивный дизайн

Мне необходимо реализовать некую функцию. Суть ее в том, что когда пользователь просматривает сайт и если он надумал уйти с сайта всплывает модальное окно. Весь функционал уже реализован в примере на странице [url=http://ruseller.com/lessons.php?id=195]http://ruseller.com/lessons.php?id=195[/url] тут если посмотреть демо, все ...