Сделать PSD шаблон сайта главная и внутренняя

$60
Дизайн сайтовЗавершен31 заявка338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать PSD шаблон лендинга сайта по изготовлению внешней рекламы. Главная и внутрення страницы.

Сайт который понравился (структура)http://papaprint.com.ua/

http://triza-media.ru/   http://ecoguma.com.ua/ .

Фон белый.

Использовать цвета шрифты из Логотипа (в приложении.

7 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MasterDraw
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$60
1 день
Как всегда все отлично!
Все отлично. С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем. Приятен в общении, знает что хочет! Хороший заказчик. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нарисовать 2 лендинга по AIDA

    Нарисовать 2 лендинг пейджа. Дизайн основанный на принципах AIDA Лендинг №1 - товарное предложение(одежда). Лендинг №2 - предложение услуг (хостинг). Жду ваши предложения и цены. Скидывайте ссылки на ваше портфолию.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить дизайн формы amocrm

    изменить дизайн формы amocrm и подключить переадресацию . Имеется форма amocrm.   Нужно:  1. Поменять дизайн формы.  2. Настроить её так, чтобы данные уходили в amocrm, а затем происходил редирект  на thank you page.  3. Встроить её в лэндинг на место ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Кастомизация покупного шаблона посадочной страницы

    Индивидуализировать шаблон посадочной страницы: [url=http://www.templatemonster.com/ru/demo/53204.html]Live Demo[/url] 1. Изменить цветовую схему в соответствии с [url=http://dogbutik.ru/ ]dogbutik.ru[/url] 2. Подобрать и установить аналоги шрифтов Cyrilic 3. Заполнить текстовые блоки примерами (произвольно) текстов на русском языке (кодировка UTF-8) 4. Составить описание характеристик изображений: адрес, ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • РеДизайн сайта строительства загородных домов

    Требуется редизайн существующего сайта www.909[три]20[два].ru (дизайн + возможно верстка, но можно просто дизайн). Минимализм как основа, как тут http://cargoarchitecture.ca/en/projects/ Главная. Должна быть похожей на лендинг, т.е. должно быть сразу понятно что мы делаем (см. атач) Каталог. Название и площадь объекта ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн LP по прототипу

    $45

    Есть [url=https://ninjamock.com/s/Z3TJD]прототип-набросок[/url], есть ТЗ.  Некоторые блоки нужно оформить как есть, по другим предложить решение по оформлению (в ТЗ все расписано). Аванс дам когда начнется работа (свяжемся по скайпу, обсудим вопросы, посмотрю что сделано). - 30% Сдача по скайпу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад