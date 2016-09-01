Нарисовать 2 лендинга по AIDA

Требуется редизайн существующего сайта www.909[три]20[два].ru (дизайн + возможно верстка, но можно просто дизайн). Минимализм как основа, как тут http://cargoarchitecture.ca/en/projects/ Главная. Должна быть похожей на лендинг, т.е. должно быть сразу понятно что мы делаем (см. атач) Каталог. Название и площадь объекта ...