Кастомизация покупного шаблона посадочной страницы

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Индивидуализировать шаблон посадочной страницы: Live Demo

1. Изменить цветовую схему в соответствии с dogbutik.ru

2. Подобрать и установить аналоги шрифтов Cyrilic

3. Заполнить текстовые блоки примерами (произвольно) текстов на русском языке (кодировка UTF-8)

4. Составить описание характеристик изображений: адрес, размер, формат (PNG, JPEG...)

5. Вместо блока видео вставить форму обратной связи, например:  https://dogbutik.bitrix24.ru/pub/form/2_kontaktnye_dannye/bijljm/

7 лет назад
debirs
62 годаИспания
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • РеДизайн сайта строительства загородных домов

    Требуется редизайн существующего сайта www.909[три]20[два].ru (дизайн + возможно верстка, но можно просто дизайн). Минимализм как основа, как тут http://cargoarchitecture.ca/en/projects/ Главная. Должна быть похожей на лендинг, т.е. должно быть сразу понятно что мы делаем (см. атач) Каталог. Название и площадь объекта ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн LP по прототипу

    $45

    Есть [url=https://ninjamock.com/s/Z3TJD]прототип-набросок[/url], есть ТЗ.  Некоторые блоки нужно оформить как есть, по другим предложить решение по оформлению (в ТЗ все расписано). Аванс дам когда начнется работа (свяжемся по скайпу, обсудим вопросы, посмотрю что сделано). - 30% Сдача по скайпу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн + желательно ваш верстальщик.

    Задача следующая. Нужно сделать дизайн (адаптивный).  Бюджет примерно 50000 рублей.  Тематика сайта - христианский.  ТЗ смотрите по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1XLLUXHsyvbQ5FRO0G--yJnfaCt7x-M0op_3YusWdw00/edit?usp=sharing Интересуют дизайнеры с качественным и не шаблонным портфолио. Выбор кандидата будет по вашим работам (просьба скинуть 3-5 лучших работ и ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн (макет) сайта одностраничника landin Page

    Нужно нарисовать макет лендинга, с внутренними страницами. Тематика. Выпечка, торты. Нужен в первую очередь ответственный человек, который всегда на связи и выполняет добросовестно свою работу. Без примеров работ, рассматривать кандидата не буду. Сроки сжатые.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Улучшить дизайн главной страницы сайта

    $23

    Необходимо так сказать придать вид главной странице сайта. Речь идет только о дизайне (на выходе нужен от вас исходник PSD). У нас есть список рекомендаций по странице, его предоставим.   Исходника текущей версии дизайна сайта к сожалению ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад