GregoryG

Григорий GregoryG

 
46 летЧехия/Прага
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Время деньги но главное люди - кадры решают все.

Время деньги но главное люди - кадры решают все.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Numbovskij
Дмитрий 
30 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Респонсивная верстка лендинга по макету PSD (десктоп, таблет, мобил)
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Человек справился с задачей. Своевременно внес правки. Доволен работой с фрилансером.
Ответный отзыв
Dimas-
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Создание копии сайта под ключ (wordpress)
Отличный заказчик. Четкая формулировка задачи, грамотно построенное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!!!
Честный человек и специалист. Это самое главное в любой профессии. Рекомендую.
Ответный отзыв