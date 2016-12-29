Требуется написать веб аппликацию растровых изображений в вектор с возможностью редактирования результата выдачи. Пример [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fvectormagic.com]https://vectormagic.com[/url]Бюджет и вреимя выполнения - обсужаеться Обращайтесь на проект если есть соотвествующие знания а еще лучше опыт.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать парсер контента PDF/Word для Windows компьютера. Приложение должно парсить текст и изображения с любого документа в формате PDF или Word с определением координат. Если символы в пределах одного слова разбиты на текстовые блоки, их ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется создать десктопное приложения для редактирования и манипуляции PDF. Краткое описание функционала:Alternate & Mix, Merge, Combine & Reorder, EDIT & SIGN, Bates Numbering, CropDelete Pages, Edit, Fill & Sign, Grayscale, Header & Footer, N-up, Protect, Rotate, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $400
Здравствуйте, Если есть опыт развёртки сайта на стеке AWS S3, Lambda, Serverless, Strapi.io пожалуйста обращайтесь и обсудим бюджет. С уважением ГригорийВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Ищем дизайнера для редизайна сайта. Сайт IT компании которая специализируется главным образом в создании веб приложении. Сайт пример который нравиться serverless.com При успешном опыте работы и вашем желании возможны дальнейшие проекты. Если такое вас заинтересует, пожалуйста дайте знать когда ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Не успеваем. Нужен добавочный человек в бек-енд команду. проект на 2 месяца. Laravel. При обращении указывайте Skype Если сработаемся, возможно постоянное трудоустройство. С ув. ГригорийВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Здравствуйте, Нуждаемся в опытном разработчике WP плагинов (наличие опыта разработки и плагина на сайте WordPress или Codecanyon). Наш плагин продаться на Codecanyon - ничего особенного: маленький плагин для создания FAQ. Требуется его доработка: добавление новых стилей, создание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Здравствуйте, Требуется создать бэкенд и подключить готовый фронтэнд для премиальной темы (на продажу) WordPress. Основа для настроек - WP Redux Framework Проработка Базы данных ( создание одной структуры данных из разных источников ) Работа с разными api ( получение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
До завтра (24 февраля), до 9 00. Примеры главной страницы: https://movie.douban.com/explore#!type=movie&tag=热门&sort=recommend&page_limit=20&page_start=0 https://movie.douban.com/ Для обсуждения укажите свой Skype Жду ваши ставки Григорий При успешном проекте - долгосрочнее сотрудничестваДизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
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Здравствуйте, Проект по верстке лендинга как и оговаривали по нашему PSD (десктоп, таблет, мобил). Респонсив. С увежнием ГригорийHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, Требуется отвергать 20 страниц (десктоп, смартфон и таблеток версии для каждой страницы) согласно PSD. Верстка крос-броузерная, респонсив, на Wordpress. Пожалуйста, укажите: 1/ время необходимое для выполнения работы 2/ цену 3/ примеры Ваших работ Ждем Ваших предложении ГригорийHTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Здравствуйте, Имеется веб-сайт созданный на Wordpress со следующим функционалом: 1) 2 уровня доступа: Супер Админ, Агент 2) Агент регистрирует аккаунт, аккаунт активируется после подтверждения Супер Админа, Агент загружает фотографии на свой профиль и создает свою страницу, которая является ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
=> Есть разработанный небольшой скрипт, который выводит на страницу форму, после заполнения формы, скрип пропечатывает введенную в форму информацию в документ pdf и отправляет по указанному электронному адресу:=> проблема: несколько цифр в документе печатаются чуть дальше обозначенных ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад