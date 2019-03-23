1) чтобы он выдавал нужную инфо соответствующим сотрудникам 2) чтобы он вел статистику сколько кого чему обучилось 3) обучение должно быть с оплатой через агрегатор чтобы знания ценились и не забывались бек-энд на php бюджет $150 и выше расчет только ...
Windows десктоп приложение для редактирования и манипуляции PDF в C#
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Требуется создать десктопное приложения для редактирования и манипуляции PDF.
Краткое описание функционала:Alternate & Mix, Merge, Combine & Reorder, EDIT & SIGN, Bates Numbering, CropDelete Pages, Edit, Fill & Sign, Grayscale, Header & Footer, N-up, Protect, Rotate, Repair, Resize, Sign, UnlockWatermark, Compress, PDF to JPG, PDF to Word, PDF to Excel, PDF to Text, JPG to PDF, Word to PDFHTML to PDF, OCR PDF, SPLIT, Extract Pages, Split by bookmarks, Split in half, Split by size, Split by text
Дизайн UI мы предоставим.
При обращении просим указывать перечень созданных Windows приложении, приблизительное время которое требуется для выполнения проекта, Skype чтобы обговорить все детали.
Ждем ваших обращении
С ув. Григорий
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