Windows десктоп приложение для редактирования и манипуляции PDF в C#

Здравствуйте,

Требуется создать десктопное приложения для редактирования и манипуляции PDF.

Краткое описание функционала:Alternate & Mix, Merge, Combine & Reorder, EDIT & SIGN, Bates Numbering, CropDelete Pages, Edit, Fill & Sign, Grayscale, Header & Footer, N-up, Protect, Rotate, Repair, Resize, Sign, UnlockWatermark, Compress, PDF to JPG, PDF to Word, PDF to Excel, PDF to Text, JPG to PDF, Word to PDFHTML to PDF, OCR PDF, SPLIT, Extract Pages, Split by bookmarks, Split in half, Split by size, Split by text

Дизайн UI мы предоставим.

При обращении просим указывать перечень созданных Windows приложении, приблизительное время которое требуется для выполнения проекта, Skype чтобы обговорить все детали.

Ждем ваших обращении

С ув. Григорий