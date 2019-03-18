Java обертка для PiritLib.dll

Нужно выполнить пару лабораторных работ, задания на английском, язык: Си \ Си++ Цена договорная, время работы - от 10 дней
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Есть DLL для подключения онлайн-касс
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115000919269
Необходимо создать Java обертку для него, чтобы затем подключать их к Java проектам на Windows (32,64 bit). Т.е. хотелось бы иметь Jar-ник, который подключался бы к проекту и транслировал вызовы в DLL
Насколько это возможно?
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