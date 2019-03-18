Доработка шаблона Zennoposter (скроллинг)

Необходимо доработать шаблон. Основная проблема сейчас в том, что не получается скроллить и нажимать на определенный элемент. Данные элемента берутся из topinbrowser и leftinbrowser.

Но скроллит он почему-то далеко за эти пределы.

Шаблон для парсинга телефонов, если сможете добавить функционал парсинга сайтов, то будет отлично.

Шаблон во вложении.