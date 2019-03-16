Вывести цену товара в миниатюре (1с bitrix)

[ЗадачаНеобходимо выполнить 4 несложных пункта из ТЗ.

Подробное ТЗ с картинками тутhttps://docs.google.com/document/d/1qkcN9Na_86S2fvq4TiLy0s0N3l1eOx53CYfO_YupuIo/edit?usp=sharing

Краткое ТЗ

1 . В миниатюре товара вместо текста “По запросу” должна выводится стоимость с пробелами между разрядами и с названием валюты из свойства товара. Текст с типом квартиры, который рядом с текстом “по запросу” не должен выводится.

2 . Сделать чтобы главная страница называлась не “Вкладки на главной”, а “Главная | Роза Town

3 . http://prntscr.com/mtar6z Если выбирать этаж из левого меню, то ничего не открывается(надо исправить).

4 . Не работают фильтры в левом меню надо починить