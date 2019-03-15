Разработка, кастомизация и внедрение свободной системы управления бизнес-процессами RunaWFE. Разработка заказных проектов на JAVA. Текущие проекты используют технологии: JAVA,J2EE, hibernate, spring, html, js, css, jquery, typescript, react/vue Для ознакомления предлагаем тестовые тикеты. Список тестовых тикетов предположительно по увеличению сложности. Посмотреть ...
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Нужна программа для фотостойки для печати (отсылки) фотографий
1 Работает под Windows 8 и 10с SDK Canon
2 Работа с хромакей (зеленый фон)
3 Создание виртуальной клавиатуры
3 Выбор фоновой картинки
4 Админка для смены фона приложения и фоновых картинок
5 Подключения купюроприемника для печати фотографий
6 Расшаривание фото по соцсетям
7 Статистика использования (сколько раз была оплата, отправка по почте, какие
фоны выбраны
Работа срочная, выберу исполнителя кто уже имел опыт работы с такими
приложениями
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