Локальная программа для работы с mysql

Разработка, кастомизация и внедрение свободной системы управления бизнес-процессами RunaWFE. Разработка заказных проектов на JAVA. Текущие проекты используют технологии: JAVA,J2EE, hibernate, spring, html, js, css, jquery, typescript, react/vue Для ознакомления предлагаем тестовые тикеты. Список тестовых тикетов предположительно по увеличению сложности. Посмотреть ...
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Необходимо разработать базу данных mysql и сделать exe программу для работы с этой базой.
Программа представляет собой каталог документов со ссылками на информационно-справочные системы с возможностью формировать xls файлы на основе данных базы данных. Более подробное ТЗ во вложении.
Итог работы: исходный код программы, название программы и дополнений необходимых для компиляции, скомпилированный exe файл.
Язык Delphi 7
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