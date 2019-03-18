Чат-бот VK (вконтакте)

Входные данные время прибытия (из бд) Получить нужно время отправления. Откуда брать:http://prntscr.com/my7aks Что получить:http://prntscr.com/my7c29 Допустим на входе мы имеем 23.03.2019 16:30 Это время прибытия. Нам надо получить время отправления с учетом пробок и в идеале при разных маршрутах. Пример: [url=http://prntscr.com/my8yu3]http://prntscr.com/my8yu3[/url] Так же если возможно захватить ...