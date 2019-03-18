Чат-бот VK (вконтакте)

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок195 просмотров
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Необходи чат-бот для группы VK.

Чат-бот должен уметь:

- информарование участников группы (отправка заданий, инструкций)

- отправка обучающего видео, ссылка на e-learning

- дает ответы на стандартные вопросы (15-20 стандартных вопросов)

- аналитика полученных данных: участники присылают в бот выполненные задания и чат бот как-либо фиксирует кто что (картинка, видео, текст) прислал - в идеале обновляет данные в гугл-таблице, можно как-то иначе.

5 лет назад
lillyanner_ch
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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