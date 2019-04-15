Реализовать управление плеером на MPD (linux, stm32, arduino)

Прикладное ПОЗавершен2 заявки238 просмотров
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Для управления медиа проигрывателем демоном MPD на линукс https://musicpd.org/doc/html/user.html

Нужно реализовать программно-аппаратное управление.

MPD управляется через MPC, который получает команды и передает их в MPD https://musicpd.org/clients/mpc/

Рассматриваются варианты использования STM32 в качестве USB-HID устройства, подключаемого к одноплатному компьютеру устройства и программировании кнопок управления (эмуляция клавиатуры).

Второй, более предпочтительный вариант это использование сенсорного дисплея Nextion c программируемым 

графическим интерфейсом и передачей данных по UART.

Подробности уточняйте в ЛС.

Linux
5 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
lavry97
26 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$25
15 дней
Хотя Алексей начинающий специалист (на апрель 2019 года и студент магистратуры в Английском университете по специальности Интернет Вещей), он достаточно быстро разобрался в моей непростой задаче, вник в суть, не задавал лишних вопросов. Всё сделал, что требовалось. Чему я был удивлён. Рекомендую Алексея, если стоит задача реализации устройств на микроконтроллерах и их программировании. Желаю успехов в учебе и хороших заказчиков. А мы продолжаем с ним сотрудничество по проекту!
Спасибо. Максим очень хороший заказчик. Задача была ясна. Если были вопросы, он всё разъяснял. Плюс Максим делился ресурсами, какие у него имеются (контакты, обучающие курсы) для более качественной реализации продукта.
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