Реализовать управление плеером на MPD (linux, stm32, arduino)

Хотя Алексей начинающий специалист (на апрель 2019 года и студент магистратуры в Английском университете по специальности Интернет Вещей), он достаточно быстро разобрался в моей непростой задаче, вник в суть, не задавал лишних вопросов. Всё сделал, что требовалось. Чему я был удивлён. Рекомендую Алексея, если стоит задача реализации устройств на микроконтроллерах и их программировании. Желаю успехов в учебе и хороших заказчиков. А мы продолжаем с ним сотрудничество по проекту!