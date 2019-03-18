Нужен авторегер на бирже bitsdaq.com

Нужен авторегер на бирже https://bitsdaq.com/, Надо чтобы регался по реф.ссылке, заполнял email, пароли( нужно еще с почты брать цифры для конца подтверждения) ,работа была через прокси и надо прикрутить ещё rucaptcha, желательно чтобы мейл, прокси и пароли брал с тхт файла