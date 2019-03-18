Специалист для создания образа готовой Windows 10 с моими изменениями

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Необходимо создать инсталляционный образ для установки Windows 10 с моими изменениями, а именно установленными программами, утилитами для экономии времени после переустановки системы.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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