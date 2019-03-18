Специалист для создания образа готовой Windows 10 с моими изменениями

Создание сценария обзвона клиентов. Короткое ТЗ Есть база клиентов, необходимо создать Авто Обзвон с генерацией тестового сообщения клиентам.
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Необходимо создать инсталляционный образ для установки Windows 10 с моими изменениями, а именно установленными программами, утилитами для экономии времени после переустановки системы.
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