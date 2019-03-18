Скомпилировать образ Armbian для одноплатника

Нужно выполнить пару лабораторных работ, задания на английском, язык: Си \ Си++ Цена договорная, время работы - от 10 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скомпилировать образ загрузочного диска (SD карты) для одноплатного компьютера Orangi Pi / Nano Pi на
базе процессора H5 Allwinner (64bit).
Операционная система Armbian Ubuntu должна сожержать минимальный набор библиотек и драйверов.
Цель - загрузка операционной системы не более 10 секунд.
Компьютер с этой операционкой будет использоваться в качестве медиа плеера с MPD, по этому лишние компоненты нужно исключить и облегчить загрузку.
Начальный образ можно скачать на сайте armbian.com
То есть нужно оставить только драйвера звука, видео, сетевых интерфейсов. Остальное всё исключить.
Подробности о задаче можно узнать в личном сообщении.
Работаем либо через биржу как гаранта, либо с пост оплатой, без гаранта.
Никаких предоплат не делаю! Даже если вы мега-ультра-гипер специалист.
Покажите результат, получите гонорар!
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