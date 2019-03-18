Скомпилировать образ Armbian для одноплатника

Нужно скомпилировать образ загрузочного диска (SD карты) для одноплатного компьютера Orangi Pi / Nano Pi на

базе процессора H5 Allwinner (64bit).

Операционная система Armbian Ubuntu должна сожержать минимальный набор библиотек и драйверов.

Цель - загрузка операционной системы не более 10 секунд.

Компьютер с этой операционкой будет использоваться в качестве медиа плеера с MPD, по этому лишние компоненты нужно исключить и облегчить загрузку.

Начальный образ можно скачать на сайте armbian.com

То есть нужно оставить только драйвера звука, видео, сетевых интерфейсов. Остальное всё исключить.

Подробности о задаче можно узнать в личном сообщении.

Работаем либо через биржу как гаранта, либо с пост оплатой, без гаранта.

Никаких предоплат не делаю! Даже если вы мега-ультра-гипер специалист.

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