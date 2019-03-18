Создать макрос на VBA средней сложности

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка178 просмотров
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Вся информация и примеры даны в приложенном ТЗ. Макрос средней сложности, краткое описание: забираем значения из текстового массива, фильтруем по ним данные на другом листе, отфильтрованный массив данных (только уникальные значения) превращаем в строку с разделителями и вставляем в исходный текст, такой цикл повторить для каждого текста. 

Оплата обсуждаема. Готов доплатить за срочность.

5 лет назад
chirk-chirk
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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