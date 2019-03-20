Создание hr-платформы

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Приветствую!

мы создаем платформу, которая поможет студентам найти работу/стажировку/практику. основным отличием от существующих сервисов

является участие учебного заведения. задача сотрудника учебного

заведения согласовывать вакансии, направленные в его вуз и

верифицировать студентов.

сейчас нужно сделать первую версию с минимальным функционалом – работодатель создает вакансию, выбирает учебные заведения и

специальности, нажимает отправить. выбранные учебные заведения получают

вакансию и решают подходит ли она для их студентов. в случае одобрения

студенты с этого учебного заведения и с выбранными специальностями видят

вакансию и могут на нее откликнуться (предусмотрены фильтры по

вакансиям). работодатель видит отклики и выбирает из них подходящих,

которых может пригласить на интервью. студент получает приглашение на

интервью (которое проходит оффлайн). далее работодатель может пригласить

студента на работу, а студент согласиться или отказаться.

более подробное описание в ТЗ. оно еще не закончено в мелочах, но готовой информации достаточно чтобы оценить объем работы. блок с

системными требованиями заполнен случайной информацией. здесь я жду

ваших предложений по среде разработки и требованиям к системе.

эта версия делается полностью под веб-интерфейс. прототип по большей части готов в аксуре. чуть позже смогу дать доступ, чтобы вам было

удобнее увидеть картину в целом.

дизайн мы отрисуем сами. сверстаем тоже сами.

ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/176r-EOS9HGg0_tpjf4fwTjP9CMwQzrRi-9NDYqZlyo8/edit?usp=sharing

жду оценок по срокам, стоимости и предложения по среде разработки и другим требованиям. а также ссылки на успешно завершенные проекты,

которые позволяют вам судить, что с данной работой вы справитесь.

5 лет назад
guest_14862031218478
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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