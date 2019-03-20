Уменьшить размер png с помощью nconvert.exe

1) чтобы он выдавал нужную инфо соответствующим сотрудникам 2) чтобы он вел статистику сколько кого чему обучилось 3) обучение должно быть с оплатой через агрегатор чтобы знания ценились и не забывались бек-энд на php бюджет $150 и выше расчет только ...
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Выполнение команды со следующими опциями ужасно искажает изображение.
nconvert.exe -ratio -resize 500 0 -o "D:\Imgs_resize\%" "d:\Imgs\*.png"
Необходимо правильно подобрать опции nconvert.exe чтобы уменьшить размер в пикселях png-изображения.
Размер файла тоже должен уменьшится.
Imgs – исходные png-изображения
Imgs_resize – результат "nconvert.exe -ratio -resize 500 0" – того что не понравилось
Исполнитель должен проконсультировать/предоставить опции nconvert.exe.
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