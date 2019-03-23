C++ Школьная лаболаторная

На самом деле, не смотрите на количество текста, задачи базовые. Код должен быть прокомментирован, одно задание - 1.5$

Работа со списками

В состав общей части входит реализация следующих действий:

1. Создание пустого списка.

2. Подсчет количества элементов списка.

3. Вывод на экран содержимого списка .

4. Вставка элемента в начало или в конец списка (оба варианта).

5. Исключение элемента из начала или конца списка (оба варианта).

6. Уничтожение списка с освобождением памяти.

Примечания:

1. Каждый элемент списка имеет ключевой признак и информационное поле. Ключ - целое без знака с произвольным значением. Содержание информационного поля произвольно (может быть числовым, символьным или строковым).

2. Управление выбором функций организовать с помощью иерархических меню.

3. Вывод списка на экран должен иметь вид:

Список

N п/п - Ключ - Информация

Всего в списке ____ элементов.

+ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

1. Включить новый элемент после элемента с заданным ключом

Работа с деревьями

Каждый вариант задания состоит из общей и индивидуальной частей. Индивидуальная часть соответствует порядковому номеру в списке группы.

Вид дерева определяется в соответствии с темой курсового проекта.

В состав общей части входит реализация следующих действий:

1. Создание бинарного дерева (дерева поиска).

2. Обход бинарного дерева с выдачей на экран содержимого информационных полей.

3. Включение элемента в бинарное дерево (согласно алгоритму формирования дерева).

4. Удаление заданного узла из дерева (без поддерева).

5. Удаление дерева с освобождением памяти.

6. Вывод дерева на экран.

Индивидуальные задания:

1. Определить количество листьев на каждом уровне дерева.

Примечания.

1. Каждый элемент дерева имеет ключевой признак (числовое поле - целое без знака) с произвольным значением. Содержание информационного поля произвольно (символьное, числовое или строковое поле).

2. Управление выбором функций организовать с помощью иерархических меню.

3. Дерево выводить в виде таблицы с указанием вида обхода.

Бинарное дерево – обход - _____________________

N п/п Ключ Информация

Всего в дереве ____ узлов (включая листья)Однотипные задачи на несколько строк кода. Не смотрите на количество, одна от другой отличается порой одним символом. Одно задание