C++ Школьная лаболаторная

Нужно выполнить пару лабораторных работ, задания на английском, язык: Си \ Си++ Цена договорная, время работы - от 10 дней
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На самом деле, не смотрите на количество текста, задачи базовые. Код должен быть прокомментирован, одно задание - 1.5$
Работа со списками
В состав общей части входит реализация следующих действий:
1. Создание пустого списка.
2. Подсчет количества элементов списка.
3. Вывод на экран содержимого списка .
4. Вставка элемента в начало или в конец списка (оба варианта).
5. Исключение элемента из начала или конца списка (оба варианта).
6. Уничтожение списка с освобождением памяти.
Примечания:
1. Каждый элемент списка имеет ключевой признак и информационное поле. Ключ - целое без знака с произвольным значением. Содержание информационного поля произвольно (может быть числовым, символьным или строковым).
2. Управление выбором функций организовать с помощью иерархических меню.
3. Вывод списка на экран должен иметь вид:
Список
N п/п - Ключ - Информация
Всего в списке ____ элементов.
+ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
1. Включить новый элемент после элемента с заданным ключом
Работа с деревьями
Каждый вариант задания состоит из общей и индивидуальной частей. Индивидуальная часть соответствует порядковому номеру в списке группы.
Вид дерева определяется в соответствии с темой курсового проекта.
В состав общей части входит реализация следующих действий:
1. Создание бинарного дерева (дерева поиска).
2. Обход бинарного дерева с выдачей на экран содержимого информационных полей.
3. Включение элемента в бинарное дерево (согласно алгоритму формирования дерева).
4. Удаление заданного узла из дерева (без поддерева).
5. Удаление дерева с освобождением памяти.
6. Вывод дерева на экран.
Индивидуальные задания:
1. Определить количество листьев на каждом уровне дерева.
Примечания.
1. Каждый элемент дерева имеет ключевой признак (числовое поле - целое без знака) с произвольным значением. Содержание информационного поля произвольно (символьное, числовое или строковое поле).
2. Управление выбором функций организовать с помощью иерархических меню.
3. Дерево выводить в виде таблицы с указанием вида обхода.
Бинарное дерево – обход - _____________________
N п/п Ключ Информация
Всего в дереве ____ узлов (включая листья)Однотипные задачи на несколько строк кода. Не смотрите на количество, одна от другой отличается порой одним символом. Одно задание
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