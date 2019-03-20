Исправить неработающий парсер C#

Прикладное ПОЗакрыт9 заявок247 просмотров
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Есть готовая прикладная программа (C#), не работает в парсер в ней (олх, раньше работал). Необходимо сделать так, чтоб парсер работал.

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5 лет назад
maxors
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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