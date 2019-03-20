Исправить неработающий парсер C#

Есть DLL для подключения онлайн-касс https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115000919269 Необходимо создать Java обертку для него, чтобы затем подключать их к Java проектам на Windows (32,64 bit). Т.е. хотелось бы иметь Jar-ник, который подключался бы к проекту и транслировал вызовы в ...