Сделать телеграм-бота по обучению персонала

1) чтобы он выдавал нужную инфо соответствующим сотрудникам

2) чтобы он вел статистику сколько кого чему обучилось

3) обучение должно быть с оплатой через агрегатор чтобы знания ценились и не забывались

бек-энд на php

бюджет $150 и выше

расчет только через BarterCoin, комиссия на мне фиатом

из баретркойн сами выводите в любой фиат без проблем каждый день с адекватными лимитами - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.