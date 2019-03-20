Сделать телеграм-бота по обучению персонала

$150
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок430 просмотров
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1) чтобы он выдавал нужную инфо соответствующим сотрудникам

2) чтобы он вел статистику сколько кого чему обучилось

3) обучение должно быть с оплатой через агрегатор чтобы знания ценились и не забывались

бек-энд на php

бюджет $150 и выше

расчет только через BarterCoin, комиссия на мне фиатом

из баретркойн сами выводите в любой фиат без проблем каждый день с адекватными лимитами - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

4 года назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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