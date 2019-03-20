Сделать телеграм-бота по обучению персонала

Есть готовая прикладная программа (C#), не работает в парсер в ней (олх, раньше работал). Необходимо сделать так, чтоб парсер работал. Стоимость и сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) чтобы он выдавал нужную инфо соответствующим сотрудникам
2) чтобы он вел статистику сколько кого чему обучилось
3) обучение должно быть с оплатой через агрегатор чтобы знания ценились и не забывались
бек-энд на php
бюджет $150 и выше
расчет только через BarterCoin, комиссия на мне фиатом
из баретркойн сами выводите в любой фиат без проблем каждый день с адекватными лимитами - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
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